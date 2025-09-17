Erneut Führungswechsel im Modehaus Gucci

Von der Bankerin zur Modemanagerin

Die Italienerin Bellettini war seit 2023 eine von zwei stellvertretenden Vorstandschefs bei Kering und für eine Reihe von Marken verantwortlich, darunter Saint Laurent, Balenciaga und Bottega Veneta. Vor ihrem Einstieg bei Kering begann die 55-jährige Bellettini ihre Karriere in London als Investmentbankerin. Sie arbeitete dann in der Abteilung für Geschäftsplanung und -entwicklung der Prada-Gruppe und war später Managerin im Konzern des österreichischen Modeschöpfers Helmut Lang.