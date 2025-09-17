Präsident lobt Prämie für Sieg gegen Rapid aus

„Hoffentlich regnet es beim Spiel nicht, das wäre eine Katastrophe“, sagte Gerhard Horn der „Krone“ beim „nassen“ Lokalaugenschein im Oberwarter Informstadion. Das gestern noch einer kleinen Baustelle glich. Bagger, Elektrogeräte. Da ein Hämmern, dort ein Bohren. Der gesamte Verein macht sich schick für das absolute Highlight. Rapid Wien gastiert heute im burgenländischen Süden, trifft in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf den Ostligisten.