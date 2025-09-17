Vorteilswelt
Für Oberwart-Kicker

Präsident lobt Prämie für Sieg gegen Rapid aus

Fußball National
17.09.2025 12:30
Das Informstadion in Oberwart wird aus allen Nähten platzen.
Das Informstadion in Oberwart wird aus allen Nähten platzen.(Bild: Steiger)

Cup-Highlight für rot-goldenen Ostligisten: Rapid Wien gastiert am Mittwoch im Oberwarter Informstadion. 6000 Fans werden dabei sein, allein 1000 aus Hütteldorf werden erwartet. Die „Krone“ machte den Check.

„Hoffentlich regnet es beim Spiel nicht, das wäre eine Katastrophe“, sagte Gerhard Horn der „Krone“ beim „nassen“ Lokalaugenschein im Oberwarter Informstadion. Das gestern noch einer kleinen Baustelle glich. Bagger, Elektrogeräte. Da ein Hämmern, dort ein Bohren. Der gesamte Verein macht sich schick für das absolute Highlight. Rapid Wien gastiert heute im burgenländischen Süden, trifft in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf den Ostligisten.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Loading
