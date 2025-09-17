Israels Laser-Abwehrwaffe ist bald einsatzbereit

Verteidigungsminister: „Unsere Feinde sollten wissen ...“

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem „historischen Meilenstein“ für Israels Abwehrfähigkeiten. Israel sei das erste Land, das ein solches System besitze. „Unsere Feinde aus Gaza, Iran, Libanon, Jemen und anderen Regionen sollten wissen: So stark wir in der Verteidigung sind, so stark sind wir auch im Angriff – und wir werden alles tun, um die Sicherheit der israelischen Bürger zu schützen“, sagte er zudem.