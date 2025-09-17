Mädchen auf E-Scooter fuhren nach Kollision davon

Pkw-Lenkerin blieb an Unfallstelle

Im Kreuzungsbereich Falkenstraße/Knappenanger kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter und die beiden Zweiradnutzerinnen kamen zu Sturz. Während die Pkw-Lenkerin nach der Kollision an der Unfallstelle verblieb, stiegen die beiden Unbekannten wieder auf den E-Scooter auf und verließen die Unfallstelle.