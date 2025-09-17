Mädchen auf E-Scooter fuhren nach Kollision davon

Nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem E-Scooter, auf dem sich zwei weibliche Jugendliche befanden, ergriff das junge Duo in Schwaz die Flucht. Nun appelliert die Polizei an die beiden sich zu melden.
Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr fuhr eine 32-jährige in Tirol wohnhafte Türkin mit ihrem Pkw auf der Falkensteinstraße in östliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine derzeit unbekannte Jugendlich mit einem E-Scooter auf der Gemeindestraße Knappenanger in nördliche Richtung. Auf dem E-Scooter befand sich eine zweite weibliche Person.
Pkw-Lenkerin blieb an Unfallstelle
Im Kreuzungsbereich Falkenstraße/Knappenanger kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter und die beiden Zweiradnutzerinnen kamen zu Sturz. Während die Pkw-Lenkerin nach der Kollision an der Unfallstelle verblieb, stiegen die beiden Unbekannten wieder auf den E-Scooter auf und verließen die Unfallstelle.
Ob sich die beiden bei dem Unfall verletzt hatten, ist derzeit unbekannt. Daher wird ersucht, dass sie sich bei der Polizei Schwaz persönlich oder unter der Telefonnummer 059133/7250 melden.
