Ukraine nach Sieg über Spanien im Halbfinale

Die Ukraine steht erstmals im Halbfinale des Billie Jean King Cups der Tennis-Frauen!
Das ukrainische Team feierte am Mittwoch im chinesischen Shenzhen einen 2:0-Erfolg gegen den fünffachen Titelträger Spanien.
Spanierinnen verpassten Semifinale zum ersten Mal seit 2008
Marta Kostjuk bezwang zunächst Jessica Bouzas Maneiro 7:6(3), 6:2, im Anschluss gewann Elina Switolina ein umkämpftes Match gegen Paula Badosa 5:7, 6:2, 7:5. Die Spanierinnen verpassten damit das Semifinale zum ersten Mal seit 2008.
Die Ukraine trifft im Turnier der besten acht Tennis-Nationen nun am Freitag auf Titelverteidiger Italien, der gegen China 2:0 erfolgreich war.
Am Donnerstag stehen die Viertelfinal-Partien zwischen Großbritannien und Japan sowie den USA und Kasachstan auf dem Programm.
