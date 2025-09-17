Ukraine nach Sieg über Spanien im Halbfinale

Spanierinnen verpassten Semifinale zum ersten Mal seit 2008

Marta Kostjuk bezwang zunächst Jessica Bouzas Maneiro 7:6(3), 6:2, im Anschluss gewann Elina Switolina ein umkämpftes Match gegen Paula Badosa 5:7, 6:2, 7:5. Die Spanierinnen verpassten damit das Semifinale zum ersten Mal seit 2008.