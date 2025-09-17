Champions-League-Duft am Donaufelder Platz

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Regionalliga-Oldies trommelte Wolfgang Bauer einmal mehr zahlreiche Stars zusammen, um für den guten Zweck das runde Leder zu treten. Am Samstag (20.9.) kommt es zum Aufeinandertreffen mit einer „Krone“-Auswahl am Donaufelder Platz.
Wolfgang Bauer trägt das Herz am richtigen Fleck. Der Vereinsgründer und Obmann der Regionalliga-Oldies sammelt seit nun 25 Jahren mit seinen Events Spenden für wohltätige Zwecke. Das Benefizfußballspiel am Samstag (13.30 Uhr) am Donaufelder Platz kommt diesmal Claus Schlamadinger (besser bekannt als Schladi) zu Gute, der vor wenigen Wochen einen Herzinfarkt erlitt und sogar zwei Wochen im Koma lag.
Geselliges und sportliches Highlight
Wenngleich der Benefizgedanke im Vordergrund steht, wird auch der sportliche Gedanke nicht zu kurz kommen. So lud Bauer mit Günter Schießwald einen ehemaligen österreichischen Nationalspieler ein, der mit Rapid in der Champions-League-Quali und im UEFA Cup kickte.
Mit Julius Simon ist zudem ein ehemaliger slowakischer Nationalspieler an Bord. Weitere ehemalige Klasse-Kicker wie Mario Fürthaler, Sertan Günes oder Miroslav Milosevic werden für sportliche Leckerbissen sorgen. „Wichtig ist vor allem die dritte Halbzeit“, weist Bauer darauf hin, dass der sportliche Wettkampf nicht all zu ernst genommen wird.
