Champions-League-Duft am Donaufelder Platz

Wolfgang Bauer trägt das Herz am richtigen Fleck. Der Vereinsgründer und Obmann der Regionalliga-Oldies sammelt seit nun 25 Jahren mit seinen Events Spenden für wohltätige Zwecke. Das Benefizfußballspiel am Samstag (13.30 Uhr) am Donaufelder Platz kommt diesmal Claus Schlamadinger (besser bekannt als Schladi) zu Gute, der vor wenigen Wochen einen Herzinfarkt erlitt und sogar zwei Wochen im Koma lag.