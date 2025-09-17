So viele Mitglieder hatten die Grünen noch nie

Die Öko-Partei zählt erstmals knapp 7500 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Mitgliederzahl um 13 Prozent gewachsen.

„Steigendes Vertrauen in die Partei“

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler wertet den Zuwachs als steigendes Vertrauen in die Partei: „Als ich bei meiner Kandidatur zur Grünen Bundessprecherin gesagt habe, dass die Menschen wieder spüren sollen, dass wir Grüne an ihrer Seite stehen, habe ich mir genau das erhofft: Dass Vertrauen wächst, weil wir zuhören, weil wir uns einsetzen und weil wir nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeit passiert.“