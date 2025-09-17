Vorteilswelt
Gewessler-Effekt?

So viele Mitglieder hatten die Grünen noch nie

Innenpolitik
17.09.2025 11:20
Die Grünen (Bild stammt vom Wiener Wahlkampffinale Ende April) dürfen sich über einen Höchststand an Mitgliedern freuen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Trotz Ausscheidens aus der Regierung Anfang des Jahres können die Grünen österreichweit einen neuen Mitgliederrekord vermelden. Dies gab die Partei am Mittwoch bekannt. 

Die Öko-Partei zählt erstmals knapp 7500 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Mitgliederzahl um 13 Prozent gewachsen.

„Steigendes Vertrauen in die Partei“
Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler wertet den Zuwachs als steigendes Vertrauen in die Partei: „Als ich bei meiner Kandidatur zur Grünen Bundessprecherin gesagt habe, dass die Menschen wieder spüren sollen, dass wir Grüne an ihrer Seite stehen, habe ich mir genau das erhofft: Dass Vertrauen wächst, weil wir zuhören, weil wir uns einsetzen und weil wir nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeit passiert.“ 

Zitat Icon

Überall im Land schließen sich Menschen den Grünen an, weil sie spüren: Bei uns bekommt ihre Stimme Gewicht, wir hören ihnen zu.

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler

Und die 48-Jährige fügte hinzu: „Dieser Mitgliederrekord zeigt: Wir werden jeden Tag mehr. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“

Die steigenden Mitgliederzahlen seien nicht nur ein starkes Signal der Unterstützung, sondern auch eine Einladung an alle, die noch überlegen, Teil des Grünen Teams zu werden. „Wer Lust hat, in einem starken, offenen Team mitzugestalten, ist bei uns genau richtig“, so Gewessler.

Gewessler als Öko-Aushängeschild der Grünen
Die 48-Jährige steht seit Ende Juni offiziell an der Spitze der Grünen. Mit 96,76 Prozent der Delegiertenstimmen wurde sie an 29. Juni zur Nachfolgerin von Werner Kogler gewählt. Sie ist das Öko-Aushängeschild der Partei. Erst 2019 in die Bundespolitik gewechselt, konnte sie sich in der Koalition mit der ÖVP im Umwelt-, Energie- und Verkehrsressort profilieren.

Während die Grünen in der Opposition einen Mitgliederrekord verzeichnen, gelang dies den NEOS als Regierungspartei mit erstmals 4000 Mitgliedern im August.

