SPÖ will nach Mietpreisbremse weitere Entlastungen

„Deswegen war es mir ein Anliegen, die Stopptaste zu drücken und die nächste Mietsteigerung von 3,16 Prozent zu verhindern. Dadurch ersparen sich Mieter allein im Jahr 2025 rund 138 Millionen Euro“, rechnet SPÖ-Chef und Wohnbauminister Andreas Babler jetzt vor. 2,7 Millionen Menschen profitieren in Österreich von der Maßnahme, das sind rund 1,2 Millionen Haushalte, so Babler. Am meisten sind es in Wien mit 1,25 Millionen Menschen (siehe Grafik), in der Bundeshauptstadt ist der Anteil an Mietern auch am höchsten.