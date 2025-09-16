Neue SPÖ-Kampagne: „Wir machen Wohnen leistbar“

Wohnen sei ein Grundrecht und kein Spekulationsobjekt, zum ersten Mal greife eine Regierung in diesen Bereich ein, so Babler. Details zum Wohnpaket, das bei der Regierungssitzung beschlossen werden soll, nannte der Vizekanzler nicht. Vonseiten des Bundeskanzleramts wurde aber das Vorhaben bestätigt.

„Dein Zuhause, unser Auftrag“

„Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar“, lautet der Slogan der aktuellen SPÖ-Kampagne. Die SPÖ will bis März des kommenden Jahres auch noch weitere Themen und Initiativen gegen die Teuerung bewerben, kündigte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an.