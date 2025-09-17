Kärntner Traum-Hochzeit auf griechischer Insel

Romantik pur auf der griechischen Insel Kreta: Der Kärntner Emmy-Gewinner Adam Lukas heiratete seine koreanische Freundin Da-Hyun.
Ein großes Hochzeitsfest stieg auf der griechischen Insel Kreta – und Film-Komponist Adam Lukas aus Kärnten hatte dazu geladen. Der Emmy-Gewinner von 2021 heiratete seine koreanische Freundin Da-Hyun. „Ich habe mein Ein und Alles geheiratet, meine beste Freundin und die schönste Frau der Welt“, streut der verliebte Bräutigam Rosen.
„Was ich am meisten an ihr liebe, ist die Welt, die sich in sich trägt – sanfter, freundlicher und ehrlicher als alles um uns herum. In dieser Welt gibt es kein Leid, nur Fürsorge. Danke, dass ich in dieser Welt leben darf“, schwärmt der 34-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Auch Mama Dagmar, die sich als Songkomponistin für Semino Rossi, Hansi Hinterseer und Florian Silbereisen in der Schlager-Szene einen Namen machte, war mit von der Partie.
Als Ehepaar zurück nach Los Angeles
Der Papa von Adam Lukas ist Manfred Obernosterer, der als „Noste“ zu den Hauptprotagonisten des Villacher Faschings zählt. Adam hatte seine ganze Familie eingeladen, auch die Angehörigen der Braut kamen aus Korea. Darum wurde Kreta als Hochzeitsziel auserwählt. Von beiden Ländern aus dauert die Reise auf die Insel nicht so lange.
Bevor es für die beiden Frischvermählten zurück in ihre Wahlheimat Los Angeles geht, verbringen sie noch romantische Stunden und Zweisamkeit auf der idyllischen Griechenland-Insel. In Kalifornien komponiert Adam Lukas auch für Hollywood.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.