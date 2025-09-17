Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emmy-Gewinner sagte Ja

Kärntner Traum-Hochzeit auf griechischer Insel

Kärnten
17.09.2025 17:00
Adam Lukas und seine Braut Da-Hyun sind überglücklich.
Adam Lukas und seine Braut Da-Hyun sind überglücklich.(Bild: Adam Lukas)

Romantik pur auf der griechischen Insel Kreta: Der Kärntner Emmy-Gewinner Adam Lukas heiratete seine koreanische Freundin Da-Hyun. 

0 Kommentare

Ein großes Hochzeitsfest stieg auf der griechischen Insel Kreta – und Film-Komponist Adam Lukas aus Kärnten hatte dazu geladen. Der Emmy-Gewinner von 2021 heiratete seine koreanische Freundin Da-Hyun. „Ich habe mein Ein und Alles geheiratet, meine beste Freundin und die schönste Frau der Welt“, streut der verliebte Bräutigam Rosen. 

Überglücklich genießt Adam Lukas derzeit Kreta.
Überglücklich genießt Adam Lukas derzeit Kreta.(Bild: Adam Lukas)
Auch der Hochzeitstanz mit Da-Hyun ist gelungen.
Auch der Hochzeitstanz mit Da-Hyun ist gelungen.(Bild: Adam Lukas)
Adam Lukas komponiert auch für Hollywood.
Adam Lukas komponiert auch für Hollywood.(Bild: Lukas Adam)

„Was ich am meisten an ihr liebe, ist die Welt, die sich in sich trägt – sanfter, freundlicher und ehrlicher als alles um uns herum. In dieser Welt gibt es kein Leid, nur Fürsorge. Danke, dass ich in dieser Welt leben darf“, schwärmt der 34-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Auch Mama Dagmar, die sich als Songkomponistin für Semino Rossi, Hansi Hinterseer und Florian Silbereisen in der Schlager-Szene einen Namen machte, war mit von der Partie.

Als Ehepaar zurück nach Los Angeles
Der Papa von Adam Lukas ist Manfred Obernosterer, der als „Noste“ zu den Hauptprotagonisten des Villacher Faschings zählt. Adam hatte seine ganze Familie eingeladen, auch die Angehörigen der Braut kamen aus Korea. Darum wurde Kreta als Hochzeitsziel auserwählt. Von beiden Ländern aus dauert die Reise auf die Insel nicht so lange.

Bevor es für die beiden Frischvermählten zurück in ihre Wahlheimat Los Angeles geht, verbringen sie noch romantische Stunden und Zweisamkeit auf der idyllischen Griechenland-Insel. In Kalifornien komponiert Adam Lukas auch für Hollywood.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
233.533 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.625 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.978 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2964 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1832 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Mehr Kärnten
Emmy-Gewinner sagte Ja
Kärntner Traum-Hochzeit auf griechischer Insel
„Geiz-ist-geil-Denken“
Immer weniger Fleischereibetriebe in Kärnten
Von Polizei entdeckt
Nach Unfall totes Reh im Kofferraum mitgenommen
Bei Gemeinderat
Thema Hallenbad: Nervosität nach „Krone-Meter“
In den Hohen Tauern
Keine Spur von vermisstem Gipfelstürmer aus Bayern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf