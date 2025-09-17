Prinzessin Ariane stahl bei Debüt allen die Show

Was für ein wundervolles Debüt! Prinzessin Ariane der Niederlande hat am Dienstag zum ersten Mal am Prinsjesdag in Den Haag teilgenommen. Und stahl bei ihrer Premiere gleich mal allen die Show!
Beim Prinsjesdag (Prinzentag) in Den Haag, der traditionell den Beginn des parlamentarischen Jahres für die Ober- und Unterkammer des niederländischen Parlaments markiert, gab es heuer ein wunderbares Debüt. Denn zum allerersten Mal nahm auch Prinzessin Ariane, die im April volljährig geworden war, an den Feierlichkeiten teil.
Stilvoller Auftritt bei doppelter Premiere
Und war einfach DER Hingucker des Tages. Denn die 18-Jährige sah in ihrem dunkelblauen Kleid von Victoria Beckham, zu dem sie Lederhandschuhe und einen passenden Fascinator kombinierte, einfach wunderschön aus.
Und noch eine Premiere gab es für die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima: Wie „Dana Press“ berichtete, trug Ariane auch das erste Mal das Ordensband und den Stern des Großkreuzes des Ordens des Niederländischen Löwen, den sie von ihrem Vater zum Geburtstag erhalten hatte.
Kronprinzessin mit Wow-Auftritt
Doch nicht nur Ariane sorgte an diesem Nachmittag für ein wahres Blitzlichtgewitter. Auch ihre Schwestern bewiesen wieder einmal, dass sie in Sachen Stil locker mit Mama Maxima mithalten können.
Kronprinzessin Amalia hatte sich nämlich für ein buttergelbes Kleid des Labels Taller Marmo mit Cape, das rund 1500 Euro kostet und das ihr einfach ausgezeichnet stand, und einen passenden Hut entschieden. Große, goldene Ohrringen rundeten den Look, der einer Thronfolgerin würdig war, ab.
Prinzessin Alexia kam in einem Kleid des Labels Solace London in Burgunderrot und setzte ebenfalls auf passende Lederhandschuhe. Im Gegensatz zu ihren Schwestern trug die 20-Jährige aber keinen Kopfschmuck.
Royaler Glamour beim Prinsjesdag
Traditionell erstreckt sich der Prinsjesdag über mehrere Programmpunkte innerhalb Den Haags. Unter anderem fährt die Königsfamilie in reich verzierten Kutschen durch die Stadt zum Königlichen Theater, wo der König seine Thronrede hält und die Regierungspläne des kommenden Jahres präsentiert. Danach findet eine Kutschenfahrt durch die Stadt zurück zum Schloss Noordeinde statt, wo sich die Royals schließlich am Balkon zeigen.
