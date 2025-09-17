Prinzessin Ariane stahl bei Debüt allen die Show

Royaler Glamour beim Prinsjesdag

Traditionell erstreckt sich der Prinsjesdag über mehrere Programmpunkte innerhalb Den Haags. Unter anderem fährt die Königsfamilie in reich verzierten Kutschen durch die Stadt zum Königlichen Theater, wo der König seine Thronrede hält und die Regierungspläne des kommenden Jahres präsentiert. Danach findet eine Kutschenfahrt durch die Stadt zurück zum Schloss Noordeinde statt, wo sich die Royals schließlich am Balkon zeigen.