Kopfstoß! Real-Profi Carvajal fliegt vom Platz

Da hatte Real-Star Dani Carvajal seine Nerven nicht im Griff: Beim Champions-League-Match der Madrilenen gegen Marseille am Dienstag sah der Spanier in der zweiten Halbzeit wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte.
In der 69. Minute gerieten Marseille-Keeper Rulli und Carvajal beim Stand von 1:1 aneinander, provozierten sich gegenseitig, ehe der Real-Außenverteidiger seinem Kontrahenten einen leichten Kopfstoß versetzte. Rulli ging sofort theatralisch zu Boden und hielt sich den Kopf.
Der Schiedsrichter hatte die Aktion nicht mitbekommen, wurde dann aber vom Video Assistant Referee (VAR) zum Monitor gebeten. Dort sah sich der Unparteiische die Szene an und entschied auf Platzverweis.
Real musste im Anschluss die Partie in Unterzahl zu Ende spielen – dennoch durften sich die Spanier dank Mbappes Siegtor (81.) über drei Punkte freuen.
