So verbringen unsere Ski-Stars die Feiertage

Kalbsbratwürstel als „Einserbrauch“

In der Heimat erwartete den Oberösterreicher ein „gemütliches“ Weihnachtsfest im Kreise seiner Liebsten. „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit“, sagte Kriechmayr, bei dem traditionell Bratwürstel serviert werden. Bei Hemetsberger ist die Speise ebenfalls hoch im Kurs. „Der Einserbrauch ist Kalbsbratwürstel. Die liebe ich, taugt mir richtig, das machen wir schon richtig lange und das werde ich mit meiner Frau weiterführen“, kündigte der Oberösterreicher an. „Ich freue mich einfach auf die Zeit daheim, nicht unbedingt ans Skifahren zu denken, alles futtern, was man vielleicht nicht futtern sollte.“ Viel Zeit, um sich den Bauch vollzuschlagen, bleibt angesichts des Super-G am 27. Dezember in Livigno nicht.