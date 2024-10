Kommission deckt Missbrauch bei SOS-Kinderdorf auf

In deutschen SOS-Kinderdörfern ist es nach Untersuchungen einer unabhängigen Kommission in den vergangenen Jahrzehnten zu weit über 100 Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern gekommen. Laut Bericht seien Kinder auch Opfer von schweren sexuellen Misshandlungen geworden. Der Verein will nun „Verantwortung“ übernehmen.