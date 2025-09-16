Brecht und ein fast vergessener Literaturskandal

Bis heute ist Bertolt Brecht einer der meistgespielten Dramatiker weltweit. Gleichzeitig ist er bis heute umstritten: Wegen seiner Nähe zum Kommunismus und wegen Vorwürfen, Ideen und Texte von Mitarbeitern übernommen zu haben. Denn einige Kritiker warfen Brecht Plagiate vor: Besonders im allseits bekannten Drama „Die Dreigroschenoper“ soll er sich dabei stark an Vorlagen von John Gay (The Beggar’s Opera) und anderen bedient haben, ohne das klar genug zu kennzeichnen. Ein neues Buch widmet sich diesem fast vergessenen Literaturskandal. Im Mittelpunkt steht dabei der Altösterreicher Karl Klammer, ein ehemaliger k.u.k. Dragoneroffizier, Übersetzer von Arthur Rimbaud und François Villon sowie Wegbereiter des Expressionismus im deutschen Sprachraum.