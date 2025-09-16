35-Jähriger soll Überfall nur vorgetäuscht haben

Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt: Im März 2024 wurden im Ried zwischen Dornbirn und Lustenau (Vorarlberg) mehrere Schüsse auf einen Pkw-Lenker abgegeben. Der damals 34-Jährige wurde an der Schulter getroffen und verletzt. Gegenüber der Polizei gab er an, dass ihm eine größere Summe Bargeld gestohlen worden war. Wie sich nun herausstellt, soll er den Raubüberfall nur vorgetäuscht haben.