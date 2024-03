Autolenker in Schulter geschossen und ausgeraubt

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Höchsterstraße in Dornbirn ab. Dort wurde ein Autolenker von zwei bisher unbekannten Tätern überholt und ausgebremst. Die Männer gaben mehrere Schüsse auf den Pkw des Lenkers ab, der an der Schulter getroffen wurde.