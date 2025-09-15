Auto landete in Obertrum im Graben
Von Straße gerutscht
Am späten Sonntagnachmittag landete in Obertrum ein Auto im Graben. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien und war fast zeitgleich bei einem weiteren Einsatz gefordert.
Im Obertrumer Ortsteil Außerwall rutschte ein Auto aus noch unbekannter Ursache von der Straße in einen Graben. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn.
Fast zeitgleich waren die Obertrumer Floriani bei einer Ölspur auf der L101 Mattseer Landesstraße gefordert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.
