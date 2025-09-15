Zwei neue Baustellen auf der Tauernautobahn

Seit heute müssen sich die Autofahrer auf der Tauernautobahn wieder auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Im Pongau wird der sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen der Einhausung Eben und der Ausfahrt Flachau saniert. Die Arbeiten werden bis Ende 2027 andauern. Während der Wintersaison ruhen diese aber. Die Baustelle soll durchgehend zweispurig in beide Richtungen befahrbar sein. 43 Millionen Euro werden dafür investiert.