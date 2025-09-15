Zwei neue Baustellen auf der Tauernautobahn

Schon wieder haben Arbeiten auf der Salzburger Tauernautobahn A10 begonnen. Wie berichtet wird der Abschnitt zwischen Eben und Flachau generalsaniert. Die Arbeiten werden bis Ende 2027 dauern und in den Wintermonaten unterbrochen. Auch im Tennengauer Kuchl wird bis Ende November gewerkt.
Seit heute müssen sich die Autofahrer auf der Tauernautobahn wieder auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Im Pongau wird der sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen der Einhausung Eben und der Ausfahrt Flachau saniert. Die Arbeiten werden bis Ende 2027 andauern. Während der Wintersaison ruhen diese aber. Die Baustelle soll durchgehend zweispurig in beide Richtungen befahrbar sein. 43 Millionen Euro werden dafür investiert.
Eine weitere Baustelle wird in Kuchl eingerichtet. Auch dort soll es zweispurig bleiben. Am 28. November soll der Abschnitt wieder frei befahrbar sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.