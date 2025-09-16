Mit Wasserflugzeugen über Bella Italia!

Auf Italiens historischen Routen unterwegs

Mit seiner Cessna 172 war Wolfgang vom traditionsreichen Flughafen Nicelli in Venedig gestartet und flog über historische Wasserflugplätze wie Pavia oder Elba bis hin zum Lago Bracciano bei Rom. „Seit mehr als 90 Jahren durfte dort kein Privatflugzeug mehr laden“, erzählt Wolfgang, der zu einer Handvoll Wasserflugzeug-Piloten in Österreich zählt.