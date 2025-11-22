Betrunkener flüchtete mit Kindern vor Polizei

Ein 40 Jahre alter Klagenfurter wurde Freitagabend auf der Loibl Bundesstraße von der Polizei angehalten, nachdem er die Beamten gleich mehrmals ignoriert hatte. Er war betrunken und hat keinen Führerschein.
Diese Aktion dürfte für einen Klagenfurter teuer werden. Der 40-Jährige fuhr Freitagabend mit drei minderjährigen Kindern mit dem Auto entlang der Loibl Bundesstraße in Richtung Landeshauptstadt. Mit Handzeichen versuchten Polizisten ihn zum Anhalten zu bewegen. Doch der Klagenfurter fuhr einfach weiter.
Die Beamten verfolgten ihn und überzeugten ihn dann doch anzuhalten. Und seine „Flucht“ war wohl nicht unbewusst, denn der Alkotest verlief positiv. Außerdem war er ohne Führerschein unterwegs.
Weiterfahren durfte er freilich nicht. Er wird angezeigt.
