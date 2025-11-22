Betrunkener flüchtete mit Kindern vor Polizei

Diese Aktion dürfte für einen Klagenfurter teuer werden. Der 40-Jährige fuhr Freitagabend mit drei minderjährigen Kindern mit dem Auto entlang der Loibl Bundesstraße in Richtung Landeshauptstadt. Mit Handzeichen versuchten Polizisten ihn zum Anhalten zu bewegen. Doch der Klagenfurter fuhr einfach weiter.