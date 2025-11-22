Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teurer als Hallenbad

Jahrhundertprojekt mit Kläranlage wird umgesetzt

Lokales & Regionales
22.11.2025 07:00
Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann vor der Kläranlage, die nun saniert wird.
Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann vor der Kläranlage, die nun saniert wird.(Bild: Büro Sandra Wassermann)

Die Kläranlage von Klagenfurt wurde schon 1967 erbaut und hält normal für fünfzig Jahre. Jetzt wird sie erneuert. „Das Projekt hat den Ausschuss passiert, soll am Dienstag vom Stadtsenat beschlossen werden“, sagt Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann. Die Sanierung kostet 85 Millionen Euro.

0 Kommentare

Bei einigen Haushalten in Klagenfurt konnte in dieser Woche der Biomüll nicht abgeholt werden. Der Grund ist eine Grippewelle bei den Mitarbeitern der Müllbeseitigung. Ab 1. Dezember erfolgt die Biomüllabholung wieder wie gewohnt. Geruchsbelästigung gibt es nicht, dazu ist es in der Landeshauptstadt zu kalt.

Die Kläranlage wird bis zum Jahr 2031 im laufenden Betrieb erneuert.
Die Kläranlage wird bis zum Jahr 2031 im laufenden Betrieb erneuert.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Das Projekt kostet 85 Millionen Euro
Am Südring wird ab dem Jahr 2026 eine neue Kläranlage entstehen. Die bestehende ging 1967 in Betrieb, gehört seit Jahren erneuert. Oft gibt die Kläranlage einen stinkenden Geruch ab. „Jetzt hat das neue Kläranlagen-Projekt endlich den Ausschuss passiert. Ich habe den Antrag für ein beeindruckendes Investitionsvolumen von 85 Millionen Euro unterschrieben“ , sagt Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FP) stolz.

„2026 ist die Planungsphase, auch der Baustart soll nächstes Jahr erfolgen. Die Fertigstellung ist spätestens bis zum Jahr wird 2031 geplant. Die Kläranlage wird im laufenden Betrieb umgebaut, hat weiterhin 365 Tage für jeweils 24 Stunden offen. Das Gesamtprojekt kostet sogar mehr als das Hallenbad. Es ist ein Jahrhundertprojekt“, betont Wassermann.

Kläranlage wird auf Einwohnerwert von 330.000 aufgestockt
Auch die Abwässer der Umlandgemeinden werden in die Kläranlage Klagenfurt geleitet. „Derzeit ist sie für einen Einwohnerwert von 250.000 zugelassen. Das wird auf 330.000 Einwohner erhöht.“

Natürlich geht es um die Kosten. „Bis zum Jahr 2028 werden rund 30 Millionen benötigt. Dafür sind Rücklagen da“, sagt Wassermann. Die internen Kredite, die jedes Jahr zur Abdeckung des Budgets in Klagenfurt nötig sind, werden im Normalfall aus dem internen Haushalt von Sandra Wassermann abgezapft. Da muss sich etwas bewegen. „Die Kläranlage ist für Klagenfurt essenziell“, sagt auch VP-Stadtrat Julian Geier.

39 Millionen Euro vom Fonds sind für Kanal zweckgebunden
Die Stadt könnte auch auf einen bestehenden millionenschweren Fonds zurückgreifen, um die Ausgaben zu decken. „39 Millionen Euro sind für Kanalarbeiten zweckgebunden“, weiß Wassermann. „Eine Controlling-Firma wird die Bauarbeiten begleiten, um die Ausgaben von Steuergeld zu kontrollieren“, sagt die Stadträtin. 

Während der Bauarbeiten gibt es Visualsierungsbrillen, auf denen Bürger genauen Einblick bis zur Fertigstellung der Kläranlage erhalten können.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-0° / 1°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-0° / 1°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Lokales & Regionales
Teurer als Hallenbad
Jahrhundertprojekt mit Kläranlage wird umgesetzt
Brauchtum
Krampus & Percht: Zwischen Glocken, Fell und Feuer
Freiwillig & beruflich
Powerfrau-Herz schlägt für die Jugendfeuerwehr
In Ferlach
„Naschhäuschen“ direkt bei Schiffswerft errichtet
OGH-Entscheid
Dolomitenbank-Filialleiter zu Unrecht entlassen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf