Jahrhundertprojekt mit Kläranlage wird umgesetzt

Natürlich geht es um die Kosten. „Bis zum Jahr 2028 werden rund 30 Millionen benötigt. Dafür sind Rücklagen da“, sagt Wassermann. Die internen Kredite, die jedes Jahr zur Abdeckung des Budgets in Klagenfurt nötig sind, werden im Normalfall aus dem internen Haushalt von Sandra Wassermann abgezapft. Da muss sich etwas bewegen. „Die Kläranlage ist für Klagenfurt essenziell“, sagt auch VP-Stadtrat Julian Geier.