Straßenverkehr in Salzburg ist am Gefährlichsten

Damit ist die Stadt Salzburg der gefährlichste Bezirk in Österreich. Dahinter reihen sich auf den Rängen zwei und drei Reutte in Tirol (67,93 pro 10.000) und Villach (64,79 pro 10.000) ein. 15 Unfälle mit Getöteten gab es laut Innenministerium bereits vor den beiden tragischen Unglücken im Bundesland.