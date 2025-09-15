Straßenverkehr in Salzburg ist am Gefährlichsten

Die Stadt hat die höchste Rate an Unfällen mit Verletzten und Getöteten – und das österreichweit. Das zeigen offizielle Zahlen der Statistik Austria. Dahinter folgen demnach Reutte in Tirol und Villach in Kärnten.
Gleich zwei tödliche Lkw-Unfälle versetzten Salzburg in Schock. Starb am frühen Dienstagabend eine 85-Jährige, die am Zebrastreifen erfasst wurde, musste am Donnerstagabend eine 23-Jährige ihr Leben lassen, die auf ihrem Fahrrad von einem abbiegenden Schwerfahrzeug übersehen wurde – die „Krone“ berichtete.
Dabei nimmt die Stadt Salzburg österreichweit den unrühmlichen Spitzenplatz bei Unfällen mit Personenschaden ein. So gab es hier laut Statistik Austria 2024 pro 10.000 Einwohner ganze 72,05 Menschen, die im Straßenverkehr verletzt wurden – oder schlimmer.
Damit ist die Stadt Salzburg der gefährlichste Bezirk in Österreich. Dahinter reihen sich auf den Rängen zwei und drei Reutte in Tirol (67,93 pro 10.000) und Villach (64,79 pro 10.000) ein. 15 Unfälle mit Getöteten gab es laut Innenministerium bereits vor den beiden tragischen Unglücken im Bundesland.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.