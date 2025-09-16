Im Drogenrausch Kolonne und Zivilstreife überholt

Eine Zivilstreife der Polizei befand sich am Montag um 21.18 Uhr in Weißkirchen an der Traun vor einer roten Baustellenampel. Als die Polizisten diese nach der Grünschaltung passieren und in den einspurigen Baustellenbereich einfahren wollten, überholte ein dunkler Audi die wartende Kolonne trotz Überholverbots und kollidierte beinahe mit der anfahrenden Zivilstreife.