Im Drogenrausch Kolonne und Zivilstreife überholt

Da hat es den Richtigen erwischt: Ein junger Türke überholte im Drogenrausch eine vor einer Ampel wartende Kolonne und drängte sich vor. Sein Pech: Ganz vorn fuhr gerade eine Zivilstreife los. Die Polizisten zogen den Raser aus dem Verkehr, der Führerschein ist weg.
Eine Zivilstreife der Polizei befand sich am Montag um 21.18 Uhr in Weißkirchen an der Traun vor einer roten Baustellenampel. Als die Polizisten diese nach der Grünschaltung passieren und in den einspurigen Baustellenbereich einfahren wollten, überholte ein dunkler Audi die wartende Kolonne trotz Überholverbots und kollidierte beinahe mit der anfahrenden Zivilstreife.
Kein Alkohol, aber Drogen
Bei der folgenden Verkehrskontrolle verlief der Alkotest negativ. Beim Lenker, einem Türken (24) aus dem Bezirk Wels-Land, konnten jedoch mehrere Symptome, welche auf eine Beeinträchtigung von Suchtgift hinweisen, festgestellt werden.
Untersuchung verweigert
Der 24-Jährige wurde dem Amtsarzt in Linz für die klinische Untersuchung vorgeführt. Er verweigerte diese jedoch kurz vor deren Beginn. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.