Frauen-Trio war in Geschäften auf Beutezug

Drei in Wels lebende Rumäninnen sollen am 13. September in drei Geschäften im Bezirk Grieskirchen Kleidungsstücke, Lebensmittel und Haushaltsartikel gestohlen haben. Dank einer aufmerksamen Verkäuferin gelang es Polizisten, das Trio auszuforschen und zu schnappen. Bei den Frauen wurde auch Beute sichergestellt.