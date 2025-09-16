Frauen-Trio war in Geschäften auf Beutezug

Drei in Wels lebende Rumäninnen sollen am 13. September in drei Geschäften im Bezirk Grieskirchen Kleidungsstücke, Lebensmittel und Haushaltsartikel gestohlen haben. Dank einer aufmerksamen Verkäuferin gelang es Polizisten, das Trio auszuforschen und zu schnappen. Bei den Frauen wurde auch Beute sichergestellt.
Die Tatorte waren in Schlüßlberg, Grieskirchen und Bad Schallerbach. Bei einem Bekleidungsgeschäft positionierte das Trio im Eingangsbereich einen Trolley, riss die Etiketten von insgesamt 28 Kleidungsstücken und versuchte, diese im Koffer zu verstecken.
Eine Mitarbeiterin beobachtete das kriminelle Treiben und nahm den Trolley an sich. Daraufhin verließ das Trio fluchtartig das Geschäft und fuhr mit einem Auto davon.
Flucht gegen die Einbahn
In Bad Schallerbach gelang es schließlich einer Polizeistreife den Wagen anzuhalten, als dieser gerade entgegen einer Einbahn fuhr.
Im Pkw fanden die Polizisten Diebesgut von zwei Lebensmittelgeschäften. Bei den Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten (19, 29 und 48 Jahre alt) teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden die Rumäninnen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.