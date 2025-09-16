Gemeinden präsentieren ihre Projekte und Ideen

Die 33. Auflage der Ortsbildmesse steht am kommenden Sonntag, 21. September, auf dem Programm. Die große Leistungsschau von Ideen und umgesetzten Projekten der Gemeinden findet in Frankenburg am Hausruck statt. Beim „Fest der Innovationen“ darf natürlich ein buntes Rahmenprogramm nicht fehlen.
Frankenburg ist am kommenden Sonntag, 21. September, von 10 bis 17 Uhr Schauplatz der diesjährigen Ortsbildmesse: „50 Dorf- und Stadtentwicklungsgemeinden sowie 58 weitere Aussteller werden ihre Projekte und Ideen für ein lebens- und liebenswertes Umfeld in Oberösterreichs Gemeinden präsentieren“, lädt Wirtschafts- und Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu einem Besuch ein.
Die Ortsbildmesse ist ein weiteres Highlight in diesem ganz besonderen Jahr für die Gemeinde Frankenburg. Sie feierte heuer mit den Jubiläen „400+4 Jahre Markterhebungsfest“, 400 Jahre Blutgericht am Haushamerfeld, und 100 Jahre „Würfelspiel“-Aufführung ein ganz besonderes Jahr.
Plattform für Ideenaustausch
„Jede unserer 438 Gemeinden in Oberösterreich ist einzigartig, vielfältig und lebendig. Gemeinschaft und ein Miteinander entsteht aber nur dann, wenn sich die Menschen einbringen und ihr Umfeld aktiv mitgestalten – so wie es im Rahmen der Dorf- und Stadtentwicklung in den verschiedensten Vereinen, Initiativen und Gruppen im ganzen Land geschieht. Das schafft Lebensqualität dort, wo die Menschen zu Hause sind. Mit der Ortsbildmesse wollen wir dieses Engagement würdigen, eine Plattform zum Austausch und den vielen Engagierten eine Möglichkeit bieten, ihre Arbeit zu präsentierten“, unterstreicht Landesrat Achleitner.
ÖVP-Landesrat Markus Achleitner
Buntes Kinderprogramm
Ein buntes kulturelles Bühnen- sowie Kinderprogramm sorgen dafür, dass die Veranstaltung nicht nur für ein interessiertes Fachpublikum, sondern auch für die ganze Familie zum Erlebnis wird. Organisiert wird die Ortsbildmesse vom Verein für Dorf- und Stadtentwicklung.
Weiters wird der Ortsbildpreis an die vier Viertelsieger und einen Landessieger verliehen. Damit werden Gemeinden vor den Vorhang geholt, in denen besonders vorbildhafte Projekte zur Dorf- und Stadtentwicklung umgesetzt worden sind. Im Vorjahr feierte Rüstorf den Landessieg.
Alle Informationen gibt's unter liebenswertes-ooe.at
