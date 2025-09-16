Gemeinden präsentieren ihre Projekte und Ideen

Buntes Kinderprogramm

Ein buntes kulturelles Bühnen- sowie Kinderprogramm sorgen dafür, dass die Veranstaltung nicht nur für ein interessiertes Fachpublikum, sondern auch für die ganze Familie zum Erlebnis wird. Organisiert wird die Ortsbildmesse vom Verein für Dorf- und Stadtentwicklung.

Weiters wird der Ortsbildpreis an die vier Viertelsieger und einen Landessieger verliehen. Damit werden Gemeinden vor den Vorhang geholt, in denen besonders vorbildhafte Projekte zur Dorf- und Stadtentwicklung umgesetzt worden sind. Im Vorjahr feierte Rüstorf den Landessieg.