Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Pflegefamilie

Eltern entführten eigene Tochter: Zwei Monate Haft

Oberösterreich
16.09.2025 13:40
Der Fall wurde am Landesgericht Steyr verhandelt.
Der Fall wurde am Landesgericht Steyr verhandelt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Weil sie sich immer wieder in die Haare bekamen, nahm die Jugendwohlfahrt einem Ehepaar seine zwei Jahre alte Tochter ab. Das wollten sie aber nicht akzeptieren, waren davon überzeugt, dass es dem Kleinkind bei ihnen besser gehen würde als bei der Pflegefamilie und entführten ihre eigene Tochter. Vor Gericht wurden sie deswegen verurteilt.

0 Kommentare

Einen Besuchstermin in der Steiermark nutzte ein Ehepaar – ein 33-Jähriger aus Waldneukirchen und seine 37-jährige slowakische Gattin –, um ihre eigene Tochter zu entführen. Das rund zwei Jahre alte Mädchen war dem Paar zuvor von der Jugendwohlfahrt abgenommen worden. Der Grund: Immer wieder sollen die beiden Erwachsenen heftig aneinander geraten sein, auch die Polizei musste einschreiten.

Ins Ausland abgesetzt
Die Eltern waren aber der festen Überzeugung, dass die Kleine trotzdem besser bei ihnen aufgehoben wäre als bei ihren Pflegeeltern. Aus diesem Grund packten sie ihre Tochter bei jenem Besuchstermin einfach ins Auto und fuhren davon. Während die Exekutive in Österreich nach dem entführten Kind suchte, konnten sich die leiblichen Eltern mit ihrem Sprössling ins Ausland absetzen.

Keine Reisedokumente für das Kind
Über die Slowakei reisten der Oberösterreicher und seine Frau nach Kroatien und wollten schließlich mit der Fähre ins italienische Bari weiterreisen. Doch beim Aussteigen aus der Fährte ging die Flucht der Eltern nach zwei Monaten zu Ende. Die Grenzbeamten wurden auf die Mutter aufmerksam, da sie  sichtlich nervös war. Außerdem konnte das Ehepaar keine Reisedokumente für das Mädchen vorweisen. Schließlich wurden die Eltern am 20. Juli in Italien verhaftet und nach Österreich überstellt.

Lesen Sie auch:
Das Paar entführte sein eigenes Kind und tauchte zwei Monate unter (Symbolbild).
Besuchstermin genutzt
Eltern entführten ihre Tochter aus Pflegefamilie
15.09.2025

Papa bleibt noch in Haft
Seither warteten sie in Untersuchungshaft auf ihren Prozess vor dem Landesgericht Steyr. Ihre Tochter wurde mittlerweile bei einer anderen Pflegefamilie untergebracht. Am Dienstag mussten die Beschuldigten auf der Anklagebank Platz nehmen. Wegen des Vergehens der Kindesentziehung drohten dem Ehepaar jeweils bis zu drei Jahre Haft. Die Frau kam mit acht Monaten bedingter Haft davon, durfte praktisch heimgehen. Ihr Ehemann erhielt eine Haftstrafe von zehn Monaten – zwei davon unbedingt. Er muss also noch gut eine Woche hinter Gitter ausharren. Beide Urteile sind bereits rechtskräftig.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Oberösterreich
Aus Pflegefamilie
Eltern entführten eigene Tochter: Zwei Monate Haft
Dichte neue Saison
Posthof: „Hoamatsound“ und heißer Pop-Sommer
Video überführte ihn
Verkäuferinnen halfen Polizei Ladendieb zu fangen
Vorbild bei Gesetz
Was sich LH Kunasek von Oberösterreich abschaut
Oedts Carsten Jancker
„Ich will die Hymne der Champions League hören“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf