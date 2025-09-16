Eltern entführten eigene Tochter: Zwei Monate Haft

Papa bleibt noch in Haft

Seither warteten sie in Untersuchungshaft auf ihren Prozess vor dem Landesgericht Steyr. Ihre Tochter wurde mittlerweile bei einer anderen Pflegefamilie untergebracht. Am Dienstag mussten die Beschuldigten auf der Anklagebank Platz nehmen. Wegen des Vergehens der Kindesentziehung drohten dem Ehepaar jeweils bis zu drei Jahre Haft. Die Frau kam mit acht Monaten bedingter Haft davon, durfte praktisch heimgehen. Ihr Ehemann erhielt eine Haftstrafe von zehn Monaten – zwei davon unbedingt. Er muss also noch gut eine Woche hinter Gitter ausharren. Beide Urteile sind bereits rechtskräftig.