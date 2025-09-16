Wie viel Taschengeld für Kinder sinnvoll ist

„Mama, Papa, bitte ein bisserl mehr!“ – zum Schulstart wird in vielen Familien das Taschengeld neu verhandelt. Doch wie viel soll es denn nun sein? Die Schuldnerhilfe OÖ hat Richtwerte errechnet, wobei Geschäftsführer Johannes Kletzl betont: „Jede Familie ist anders und hat andere Voraussetzungen und Spielräume.“ Die Empfehlungen zur Höhe der finanziellen Unterstützung will Kletzl deshalb nur als Anhaltspunkte verstanden wissen.