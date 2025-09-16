Wie viel Taschengeld für Kinder sinnvoll ist

Gemeinden präsentieren ihre Projekte und Ideen
Fest der Innovationen
Rund um den Schulstart ist bei vielen Eltern die finanzielle Unterstützung des Nachwuchses Thema. Der Chef der Schuldnerhilfe OÖ erklärt, wieso das Taschengeld am besten in bar ausbezahlt werden sollte, was zu beachten ist und wieso der „Zaster“ für Kinder wichtig fürs Leben ist.
„Mama, Papa, bitte ein bisserl mehr!“ – zum Schulstart wird in vielen Familien das Taschengeld neu verhandelt. Doch wie viel soll es denn nun sein? Die Schuldnerhilfe OÖ hat Richtwerte errechnet, wobei Geschäftsführer Johannes Kletzl betont: „Jede Familie ist anders und hat andere Voraussetzungen und Spielräume.“ Die Empfehlungen zur Höhe der finanziellen Unterstützung will Kletzl deshalb nur als Anhaltspunkte verstanden wissen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.