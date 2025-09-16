Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oedts Carsten Jancker

„Ich will die Hymne der Champions League hören“

Oberösterreich
16.09.2025 12:00
Leitete am Montag erstmals in Oedt das Training: Carsten Jancker.
Leitete am Montag erstmals in Oedt das Training: Carsten Jancker.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Er gewann als Spieler die Champions League, konnte als Trainer letzte Saison Bundesligist Klagenfurt nicht mehr vorm Abstieg retten: Carsten Jancker, der nun OÖ-Drittligist Oedt betreut! Vorm Start sprach er über seinen neuen Klub, die„Lehrmeister“ Hitzfeld und Trapattoni, seine Herangehensweise und Ziele.

0 Kommentare

Zuletzt war er noch erkrankt, nun ist er aber wieder fit: Carsten Jancker leitete am Montag sein erstes Training bei Drittligist Oedt, der in der Regionalliga Mitte nach sieben Runden mit 13 Punkten Vierter ist. Zuvor sprach der 51-Jährige, der als Spieler mit Bayern die Champions League gewann und viermal deutscher Meister wurde und der als Trainer letzte Saison in nur vier Spielen Erstligist Klagenfurt nicht vorm Abstieg retten konnte, über:

  • Drittligist ASKÖ Oedt, bei dem er schon im April fast gelandet wäre:

    Hier sind die Ansprüche hoch, wir wollen unbedingt oben mitspielen! Ich finde sehr gute Bedingungen und eine sehr gute Mannschaft vor, die als Vierter mit 13 Punkten aus sieben Spielen auch gut dasteht und die ich aus Leoben-Zeiten schon etwas kenne. Wir wollen am Freitag in Treibach gleich gut starten. 

  • Seine Spielanlage als Ex-Stürmer (Oedt hat erst 6 Tore kassiert, erst 9 erzielt): Ich muss schauen, was das Team kann. Aber was ich jetzt in zuletzt zwei Spielen gesehen habe, spielen sie gut nach vorne, haben viel Ballbesitz. Ich hab’ auch gerne den Ball, lasse aktiv spielen, aber es hängt auch vom Gegner ab. Ich hab’ kein Problem, auch mal defensiver  spielen zu lassen. Wobei mir vielleicht ein 4:3 etwas lieber ist als ein 1:0 – aber am wichtigsten ist, dass es ein Sieg ist!

 

Bei Oedt sind die Ansprüche hoch, auch an Carsten Jancker.
Bei Oedt sind die Ansprüche hoch, auch an Carsten Jancker.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
  • Die Star-Trainer, die er als Spieler hatte: Giovanni Trapattonis Umgang war top, er ist eine absolute Respektperson. Er hatte in seiner Karriere wohl über 1000 Spieler, kennt aber von jedem einzelnen noch den Vornamen! Ottmar Hitzfeld war in Sachen Ansprache und Führung überragend, Luciano Spalletti war taktisch unglaublich. Man kann von jedem gewisse Dinge rausnehmen, sollte aber selbst authentisch sein. Wobei es rein um den Trainer Carsten Jancker geht –  das bisschen Erfolg, das ich als Spieler hatte, ist außer Erfahrung wenig wert und hat überhaupt nichts mit dem Trainer Jancker zu tun.
  • Seine Ziele als Trainer: Jetzt zählt nur, dass wir mit Oedt sehr erfolgreich sind! Mein großes Ziel ist schon, irgendwann als Trainer die Champions League Hymne zu hören, aber das steht aktuell nicht zur Debatte. Jetzt freue ich mich auf Oedt!
Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Oberösterreich
Aus Pflegefamilie
Eltern entführten eigene Tochter: Zwei Monate Haft
Dichte neue Saison
Posthof: „Hoamatsound“ und heißer Pop-Sommer
Video überführte ihn
Verkäuferinnen halfen Polizei Ladendieb zu fangen
Vorbild bei Gesetz
Was sich LH Kunasek von Oberösterreich abschaut
Oedts Carsten Jancker
„Ich will die Hymne der Champions League hören“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf