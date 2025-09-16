„Ich will die Hymne der Champions League hören“

Zuletzt war er noch erkrankt, nun ist er aber wieder fit: Carsten Jancker leitete am Montag sein erstes Training bei Drittligist Oedt, der in der Regionalliga Mitte nach sieben Runden mit 13 Punkten Vierter ist. Zuvor sprach der 51-Jährige, der als Spieler mit Bayern die Champions League gewann und viermal deutscher Meister wurde und der als Trainer letzte Saison in nur vier Spielen Erstligist Klagenfurt nicht vorm Abstieg retten konnte, über:

Drittligist ASKÖ Oedt, bei dem er schon im April fast gelandet wäre: Hier sind die Ansprüche hoch, wir wollen unbedingt oben mitspielen! Ich finde sehr gute Bedingungen und eine sehr gute Mannschaft vor, die als Vierter mit 13 Punkten aus sieben Spielen auch gut dasteht und die ich aus Leoben-Zeiten schon etwas kenne. Wir wollen am Freitag in Treibach gleich gut starten.