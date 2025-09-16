Nach Amoklauf-Drohung will FPÖ Mitglied loswerden

„Offenbar handelte es sich um einen persönlichen Streit zwischen Bediensteten der Gedenkstätte und einem ehemaligen Zivildiener der Gedenkstätte, der FPÖ-Parteimitglied ist. Wir haben umgehend gehandelt und verurteilen die Drohungen aufs Schärfste. Nach Bekanntwerden der Drohungen eines an der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Mauthausen tätigen Zivildieners wurde das Parteiausschlussverfahren eingeleitet“, so der Bezirksparteiobmann der FPÖ Freistadt, Landtagsabgeordneter Peter Handlos.