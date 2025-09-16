Vorteilswelt
Zivildiener in U-Haft

Nach Amoklauf-Drohung will FPÖ Mitglied loswerden

Oberösterreich
16.09.2025
Gegen den ehemaligen Zivildiener der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird wegen gefährlicher Drohung ...
Gegen den ehemaligen Zivildiener der KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird wegen gefährlicher Drohung ermittelt(Bild: Mathis Fotografie)

Nachdem bekannt geworden war, dass ein Zivildiener (20) in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Kollegen mit einem Amoklauf gedroht haben soll, will die Bezirks-FPÖ das junge Parteimitglied ausschließen.

„Offenbar handelte es sich um einen persönlichen Streit zwischen Bediensteten der Gedenkstätte und einem ehemaligen Zivildiener der Gedenkstätte, der FPÖ-Parteimitglied ist. Wir haben umgehend gehandelt und verurteilen die Drohungen aufs Schärfste. Nach Bekanntwerden der Drohungen eines an der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Mauthausen tätigen Zivildieners wurde das Parteiausschlussverfahren eingeleitet“, so der Bezirksparteiobmann der FPÖ Freistadt, Landtagsabgeordneter Peter Handlos.

In der Gedenkstätte in Mauthausen dienen auch Zivildiener.
Cobra rückte an
Zivildiener drohte in Mauthausen mit Amoklauf
16.09.2025


Der beschuldigte Zivildiener sitzt in Untersuchungshaft. Er ist geständig, aber nicht reuig, behauptet, seine Drohung wäre nur ein blöder Scherz gewesen. 

Zivildiener in U-Haft
Nach Amoklauf-Drohung will FPÖ Mitglied loswerden
