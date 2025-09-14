19-Jähriger im Ortsgebiet mit 105 km/h ertappt

Ein 19-jähriger Salzburger raste am späten Abend des 12. September durch Bergheim. Auf der B156 überschritt er mehrfach die erlaubte Geschwindigkeit – im Ortsgebiet sogar um mehr als das Doppelte. Polizisten stoppten den Lenker und nahmen den Führerschein ab.
Später Abend auf der Lamprechtshausener Straße: Polizisten registrierten ein Auto, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Bergheim fuhr. Am Steuer saß ein 19-jähriger Salzburger. Der Lenker setzte seine Fahrt durch das Ortsgebiet fort und missachtete dabei mehrfach die geltenden Beschränkungen.
Besonders gravierend wurde es bei erlaubten 50 km/h: Das Fahrzeug donnerte mit 105 km/h durch den Bereich, mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Die Beamten beendeten die Fahrt wenig später und hielten den Wagen an.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde dem jungen Mann der Führerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Ein Alkotest verlief negativ. Der 19-Jährige wird angezeigt.
