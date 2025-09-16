Acht Jahre Haft nach Angriff mit elf Fußtritten

Der massiv vorbestrafte Angeklagte hat ein deutliches Aggressionsproblem. Kameras filmten ihn am 25. Oktober 2024, als er bei einer Bushaltestelle beim Salzburger Hauptbahnhof mit zwei Komplizen auf einen Mann bis zur Bewusstlosigkeit eindrosch. Obwohl das Opfer regungslos am Boden lag, trat er noch zu – elfmal, wie es in der Anklage heißt. Diese exzessive Gewalt wertete die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Den Vorwurf aber bestritt der Rumäne bereits zu Prozessbeginn Anfang April und verwies auf den Alkohol: Seiner Meinung nach seien es auch nur vier Fußtritte gewesen.