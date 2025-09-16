St. Johann holt Remis in Nachtragsspiel

Westligist St. Johann bestritt Dienstagabend den Nachtrag der 1. Runde. Dabei mussten die Pongauer nach Lauterach reisen – mit nach Hause nahmen sie einen Punkt. Nach der Führung in Minute zwölf durch einen Elfmeter von Sandro Djuric sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. „Nach der Führung haben wir ihnen das Spiel überlassen, haben auf Umschaltmomente gewartet.“ Bis fünf Minuten vor Schluss der Schiedsrichter ein Handspiel sah, auf Elfmeter für Lauterach entschied. Für St. Johann, das heuer nur den Derbysieg gegen Bischofshofen bejubeln konnte, war es das dritte Remis dieser Saison. Am Wochenende hat die Truppe von Andreas Scherer spielfrei.