Kurzarbeit bei Emco endet früher als geplant

Die nach dem Großbrand beim Werkzeugmaschinenhersteller Emco in Hallein vom Arbeitsmarktservice (AMS) genehmigte Kurzarbeit für 313 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endet gut zwei Wochen früher als geplant. Statt am 13. Oktober soll der Normalbetrieb am 1. Oktober wieder aufgenommen werden.
„Wir freuen uns, dass wir bereits dann wieder in der Lage sind, in Volllast zu produzieren“, teilte die Geschäftsführung am Dienstag in einer Aussendung mit.
Die Gründe dafür seien vor allem die deutlich verbesserte Beschaffungssituation für die Produktion, die Schaffung von Ersatzflächen für die vom Feuer zerstörten Lager- und Logistikbereiche und die positive Auftragslage, so das Unternehmen. Die größte Herausforderung nach dem Brand am 1. Juli sei die Wiederbeschaffung der zerstörten Komponenten für die Fertigung gewesen. Der Lagerbestand war durch das Feuer großteils zerstört worden, der Schaden wurde zuletzt auf rund 19,5 Millionen Euro geschätzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.