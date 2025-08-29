Raserunfall? Auto fährt durch Parkplatzabsperrung

Vor Abflug in die Türkei klickten die Handschellen
Dieb blieb am Boden
Das Unfallkommando Salzburg wurde Freitagnacht nach Salzburg-Maxglan gerufen. Dort fanden sie einen BMW vor, der durch eine Parkplatz-Absperrung gedonnert war ...
Der Fahrer eines schneidigen, silbernen BMWs krachte kurz nach 1 Uhr Nacht am Freitag auf der Kendlerstraße in Maxglan nahe einer Bushaltestelle durch die Absperrung. Ersten Informationen dürfte es keine Verletzten, sondern nur Sachschaden am Auto und am Zaun geben.
Ermittlungen laufen
Die Strecke ist gerade in der Nacht bei Rasern durchwegs hoch frequentiert. Auch hier dürfte es sich um einen Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit halten. Die Ermittlungen laufen, Details folgen.
