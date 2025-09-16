Schneeleoparden-Geschwister turnen durch Revier

„Die zwei sind kaum zu bremsen. Da wird gejagt, gesprungen und der blaue Lieblingsball durch die Anlage gekickt“, lacht Zoodirektorin Sabine Grebner. Malou, die vierjährige Mama, muss da manchmal streng durchgreifen – und auch mal das Spielzeug kurzerhand „konfiszieren“. Doch oft lässt sich die schöne Schneeleopardin selbst von ihrem Nachwuchs zu kleinen Tobereien überreden.