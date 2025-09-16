Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Außer Rand und Band

Schneeleoparden-Geschwister turnen durch Revier

Salzburg
16.09.2025 13:20
Immer wieder am Ball: Salzburgs Schneeleoparden.
Immer wieder am Ball: Salzburgs Schneeleoparden.(Bild: Frans van Arkel/Rainbow Eyes Photography)

Lautlos pirschen sie sich an, ducken sich blitzschnell – und mit einem gewaltigen Satz geht’s vom Felsen direkt auf die flauschigen Riesenpfoten: Im Zoo Salzburg haben die beiden Schneeleoparden-Geschwister Raju und Basanti ihr Revier fest im Griff.

0 Kommentare

„Die zwei sind kaum zu bremsen. Da wird gejagt, gesprungen und der blaue Lieblingsball durch die Anlage gekickt“, lacht Zoodirektorin Sabine Grebner. Malou, die vierjährige Mama, muss da manchmal streng durchgreifen – und auch mal das Spielzeug kurzerhand „konfiszieren“. Doch oft lässt sich die schöne Schneeleopardin selbst von ihrem Nachwuchs zu kleinen Tobereien überreden.

Raju der Wildere des Schneeleoparden-Duos
Besonders Raju sorgt für Action: „Er testet die Grenzen etwas mehr aus und gilt als mutiger. Wenn es aber schiefgeht, ist er schnell wieder bei Mama“, verrät Kuratorin Lisa Sernow. Schwester Basanti gibt sich dagegen ein wenig ruhiger.

Und der Vater? Sayan, 12 Jahre alt, genießt am Morgen das Familienleben in der Außenanlage. Wird ihm der Trubel zu viel, darf der gutmütige Schneeleopard in die zweite Anlage ausweichen.

Lesen Sie auch:
Noch sind sie namenlos: Ende März kamen die Schneeleoparden-Babys im Salzburger Zoo auf die Welt
Babyglück im Zoo
Nachwuchs bei Salzburger Schneeleoparden
06.05.2025
Namenssuche läuft
Salzburger Schneeleoparden-Babys erkunden Gehege
23.05.2025

Weil Schneeleoparden weltweit stark bejagt sind, scheint der Nachwuchs im Zoo umso wichtiger: Für Malou ist es bereits der zweite Wurf seit ihrer Ankunft 2021 in Salzburg.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf