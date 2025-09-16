Schneeleoparden-Geschwister turnen durch Revier

Lautlos pirschen sie sich an, ducken sich blitzschnell – und mit einem gewaltigen Satz geht’s vom Felsen direkt auf die flauschigen Riesenpfoten: Im Zoo Salzburg haben die beiden Schneeleoparden-Geschwister Raju und Basanti ihr Revier fest im Griff.
„Die zwei sind kaum zu bremsen. Da wird gejagt, gesprungen und der blaue Lieblingsball durch die Anlage gekickt“, lacht Zoodirektorin Sabine Grebner. Malou, die vierjährige Mama, muss da manchmal streng durchgreifen – und auch mal das Spielzeug kurzerhand „konfiszieren“. Doch oft lässt sich die schöne Schneeleopardin selbst von ihrem Nachwuchs zu kleinen Tobereien überreden.
Raju der Wildere des Schneeleoparden-Duos
Besonders Raju sorgt für Action: „Er testet die Grenzen etwas mehr aus und gilt als mutiger. Wenn es aber schiefgeht, ist er schnell wieder bei Mama“, verrät Kuratorin Lisa Sernow. Schwester Basanti gibt sich dagegen ein wenig ruhiger.
Und der Vater? Sayan, 12 Jahre alt, genießt am Morgen das Familienleben in der Außenanlage. Wird ihm der Trubel zu viel, darf der gutmütige Schneeleopard in die zweite Anlage ausweichen.
Weil Schneeleoparden weltweit stark bejagt sind, scheint der Nachwuchs im Zoo umso wichtiger: Für Malou ist es bereits der zweite Wurf seit ihrer Ankunft 2021 in Salzburg.
