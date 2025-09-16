Neue Stadiondiskussion bei Austria Salzburg

„Der große Andrang beim Spiel am Sonntag zeigt, dass es dringend eine Stadionlösung für die Austria braucht“, sagt Klubchefin Cornelia Plank. „Die Austria könnte ein dreimal so großes Stadion regelmäßig ausverkaufen. Mit dem Messezentrum, dem P&R-Parkplatz Salzburg Süd und dem Asfinag-Areal in Liefering liegen drei Vorschläge auf dem Tisch. Jetzt ist ein klares Bekenntnis der Stadtpolitik gefragt“, fordert Plank.