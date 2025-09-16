Neue Stadiondiskussion bei Austria Salzburg

Mehr als 8000 Zuschauer besuchten das Salzburger Fußball-Zweitliga-Duell zwischen Liefering und Austria Salzburg. Die KPÖ Plus fordert daher eine Lösung der Stadionthematik und sieht drei mögliche Standorte.
Nach dem Zweitliga-Duell zwischen Liefering und Austria Salzburg mit mehr als 8000 Zuschauern holt die KPÖ Plus die Stadiondiskussion zurück in die Salzburger Stadtpolitik. Von den 8000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena unterstützte der überwiegende Teil Austria Salzburg. Im eigenen Stadion mit 1566 Plätzen hätten die Fans weit nicht Platz gehabt.
„Der große Andrang beim Spiel am Sonntag zeigt, dass es dringend eine Stadionlösung für die Austria braucht“, sagt Klubchefin Cornelia Plank. „Die Austria könnte ein dreimal so großes Stadion regelmäßig ausverkaufen. Mit dem Messezentrum, dem P&R-Parkplatz Salzburg Süd und dem Asfinag-Areal in Liefering liegen drei Vorschläge auf dem Tisch. Jetzt ist ein klares Bekenntnis der Stadtpolitik gefragt“, fordert Plank.
Ein eigenes Stadionprojekt mit integrierten Wohnungen, das der Verein vor einigen Jahren vorgestellt hatte, wurde von der Stadtpolitik nicht weiterverfolgt.
