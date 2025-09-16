Eisbulle verrät Kabinenwitzelei nach Premieren-Tor

Das Wochenende der Eisbullen hätte nicht besser laufen können. Auf den 4:3-Sieg am Freitag in Bozen folgte Sonntag ein fulminanter 4:1-Heimsieg in ausverkaufter Halle gegen Dauerrivale Klagenfurt. Gemeinsam mit starken Slowenen aus Ljubljana führt der Meister die Tabellenspitze der ICE Hockey League an.
Neben perfekter Punkteausbeute jubelten die Bulls aber auch über zwei Tor-Debütanten. Nach Adrian Gesson in Südtirol trug sich gegen den KAC auch Lukas Hörl erstmals in die Liste der Torschützen ein. Dem 22-jährigen Lokalmatador fiel nach seiner 47. torlosen Partie in der Liga für die Bulls ein echter Stein vom Herzen. „Ich hatte schon einige Chancen in letzter Zeit und jetzt ist endlich der Knoten geplatzt. Ich habe einfach abgezogen. In der Kabine wurde schon gewitzelt“, grinste der Verteidiger, der in der hauseigenen Akademie ausgebildet wurde und quasi als Bullen-Prototyp gilt.
Ausfälle bringen Eiszeit für junge Eisbullen
Weil Cheftrainer Manny Viveiros seit einigen Wochen mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hat, bekommen die jungen Spieler die Chance auf Eiszeit. Ein Blick auf die Ausbeute zeigt, dass sich das auszahlt. „Ich finde, es funktioniert top. Die jungen Spieler marschieren und sind hungrig“, lobte Hörl ebenso wie die Routiniers im Team die Youngsters.
Die werden auch in den nächsten Partien die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, kann über etwaige Rückkehrer nur spekuliert werden. „Wir wissen es einfach nicht“, meinte Viveiros nach dem Heimerfolg gegen den KAC. Die besten Chancen auf ein baldiges Comeback dürfte Mario Huber (Gesichtsverletzung) haben.
Kommentare
