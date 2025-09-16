Eisbulle verrät Kabinenwitzelei nach Premieren-Tor

Neben perfekter Punkteausbeute jubelten die Bulls aber auch über zwei Tor-Debütanten. Nach Adrian Gesson in Südtirol trug sich gegen den KAC auch Lukas Hörl erstmals in die Liste der Torschützen ein. Dem 22-jährigen Lokalmatador fiel nach seiner 47. torlosen Partie in der Liga für die Bulls ein echter Stein vom Herzen. „Ich hatte schon einige Chancen in letzter Zeit und jetzt ist endlich der Knoten geplatzt. Ich habe einfach abgezogen. In der Kabine wurde schon gewitzelt“, grinste der Verteidiger, der in der hauseigenen Akademie ausgebildet wurde und quasi als Bullen-Prototyp gilt.