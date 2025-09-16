Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knoten geplatzt!

Eisbulle verrät Kabinenwitzelei nach Premieren-Tor

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.09.2025 15:00
Durfte sich endlich in die Torschützenliste eintragen: Lukas Hörl.
Durfte sich endlich in die Torschützenliste eintragen: Lukas Hörl.(Bild: Tröster Andreas)

Das Wochenende der Eisbullen hätte nicht besser laufen können. Auf den 4:3-Sieg am Freitag in Bozen folgte Sonntag ein fulminanter 4:1-Heimsieg in ausverkaufter Halle gegen Dauerrivale Klagenfurt. Gemeinsam mit starken Slowenen aus Ljubljana führt der Meister die Tabellenspitze der ICE Hockey League an.

0 Kommentare

Neben perfekter Punkteausbeute jubelten die Bulls aber auch über zwei Tor-Debütanten. Nach Adrian Gesson in Südtirol trug sich gegen den KAC auch Lukas Hörl erstmals in die Liste der Torschützen ein. Dem 22-jährigen Lokalmatador fiel nach seiner 47. torlosen Partie in der Liga für die Bulls ein echter Stein vom Herzen. „Ich hatte schon einige Chancen in letzter Zeit und jetzt ist endlich der Knoten geplatzt. Ich habe einfach abgezogen. In der Kabine wurde schon gewitzelt“, grinste der Verteidiger, der in der hauseigenen Akademie ausgebildet wurde und quasi als Bullen-Prototyp gilt.

Ausfälle bringen Eiszeit für junge Eisbullen
Weil Cheftrainer Manny Viveiros seit einigen Wochen mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hat, bekommen die jungen Spieler die Chance auf Eiszeit. Ein Blick auf die Ausbeute zeigt, dass sich das auszahlt. „Ich finde, es funktioniert top. Die jungen Spieler marschieren und sind hungrig“, lobte Hörl ebenso wie die Routiniers im Team die Youngsters.

Auch am Ball zeigt Hörl eine gute Performance.
Auch am Ball zeigt Hörl eine gute Performance.(Bild: Tröster Andreas)

Die werden auch in den nächsten Partien die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, kann über etwaige Rückkehrer nur spekuliert werden. „Wir wissen es einfach nicht“, meinte Viveiros nach dem Heimerfolg gegen den KAC. Die besten Chancen auf ein baldiges Comeback dürfte Mario Huber (Gesichtsverletzung) haben.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.663 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
117.012 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2849 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1629 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Knoten geplatzt!
Eisbulle verrät Kabinenwitzelei nach Premieren-Tor
„Krone“-Kolumne
Neue „Paradelinie“ macht bei Eisbullen Unterschied
Bei St. Johann
Für Nachtrag geht ein ganzer Urlaubstag drauf
Volleyball
Niederlage macht bei PSVBG-Damen dennoch Hoffnung
„Krone“-Kolumne
Salzburg handelt sich unnötig Ärger mit Fans ein

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf