Kosten: 3,8 Mio Euro

Spatenstich für neues „Sound of Music“- Museum

Salzburg
15.09.2025 21:30
Am Montag erfolgte in Hellbrunn der Spatenstich für das „Sound of Music“- Museum.
Am Montag erfolgte in Hellbrunn der Spatenstich für das „Sound of Music“- Museum.(Bild: Elisa Torner)

Noch braucht es ein wenig Fantasie, um sich das neue „Sound of Music“-Museum vorstellen zu können. Am Montag ist der offizielle Spatenstich bei dem ehemaligen Jägerhaus und der Remise in Hellbrunn erfolgt. 

In den kommenden Monaten werden die Gebäude nach mehrjährigem Leerstand eifrig saniert werden. Denn schon ab Sommer 2026 soll in den Räumlichkeiten eine vielfältige Sammlung rund um den Filmklassiker zur Schau gestellt werden.

Hier wird die Sammlung Einzug halten
Hier wird die Sammlung Einzug halten(Bild: Elisa Torner)

Im angrenzenden ehemaligen Tierwärterhaus sind noch Flächen für einen Souvenirshop und mehrere Aufenthaltsräume für das Museumspersonal vorgesehen. 3,8 Millionen Euro sind für die baulichen Maßnahmen vorgesehen. Finanziert werden diese von Stadt und Land Salzburg.

Lesen Sie auch:
Über 3000 Objekte aus aller Welt nennt Roger Pluijm sein Eigen. Drunter: Filmplakate, Videos, ...
Sound of Music Fan
Er gab stolze 60.000 Euro nur für Fanartikel aus
08.02.2025

Die Kosten für die Ausstellung selber werden mit zusätzlichen 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Diese kommen unter anderem durch Urheberrechte zustande, die abgegolten werden müssen. Dafür umfasst die Schau nicht nur Höhepunkte des Films, sondern auch Hintergrundinformationen zur Geschichte der realen Trapp-Familie.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

