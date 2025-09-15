Spatenstich für neues „Sound of Music“- Museum

Die Kosten für die Ausstellung selber werden mit zusätzlichen 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Diese kommen unter anderem durch Urheberrechte zustande, die abgegolten werden müssen. Dafür umfasst die Schau nicht nur Höhepunkte des Films, sondern auch Hintergrundinformationen zur Geschichte der realen Trapp-Familie.