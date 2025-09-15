Spatenstich für neues „Sound of Music“- Museum

Noch braucht es ein wenig Fantasie, um sich das neue „Sound of Music“-Museum vorstellen zu können. Am Montag ist der offizielle Spatenstich bei dem ehemaligen Jägerhaus und der Remise in Hellbrunn erfolgt.
In den kommenden Monaten werden die Gebäude nach mehrjährigem Leerstand eifrig saniert werden. Denn schon ab Sommer 2026 soll in den Räumlichkeiten eine vielfältige Sammlung rund um den Filmklassiker zur Schau gestellt werden.
Im angrenzenden ehemaligen Tierwärterhaus sind noch Flächen für einen Souvenirshop und mehrere Aufenthaltsräume für das Museumspersonal vorgesehen. 3,8 Millionen Euro sind für die baulichen Maßnahmen vorgesehen. Finanziert werden diese von Stadt und Land Salzburg.
Die Kosten für die Ausstellung selber werden mit zusätzlichen 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Diese kommen unter anderem durch Urheberrechte zustande, die abgegolten werden müssen. Dafür umfasst die Schau nicht nur Höhepunkte des Films, sondern auch Hintergrundinformationen zur Geschichte der realen Trapp-Familie.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.