Letzte Chance für den großen Olympia-Traum

Das Eiskunstlauf-Paar Sophia Schaller/Livio Mayr kämpft in Peking um ein Olympia-Ticket. Für das Salzburger Duo ist es eine einmalige Gelegenheit, sich den Traum von den Olympischen Spielen zu erfüllen. Rückenschmerzen warfen die Paarläufer zuletzt aber immer wieder zurück.
Gemischte Gefühle bestimmen derzeit das Innenleben der Eiskunstläufer Sophia Schaller und Livio Mayr. Die Paarläufer haben in Peking (Chn) die Chance, ein Olympiaticket für Österreich zu holen. „Zum einen freuen wir uns sehr darauf, um einen Startplatz für Österreich kämpfen zu dürfen. Aber natürlich sind wir auch nervös, denn an den Olympischen Spielen teilzunehmen ist ein großer Traum von uns beiden. Da wollen wir unbedingt, dass er wahr wird“, gibt Schaller einen Einblick in die Gefühlslage.
