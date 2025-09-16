Letzte Chance für den großen Olympia-Traum

Gemischte Gefühle bestimmen derzeit das Innenleben der Eiskunstläufer Sophia Schaller und Livio Mayr. Die Paarläufer haben in Peking (Chn) die Chance, ein Olympiaticket für Österreich zu holen. „Zum einen freuen wir uns sehr darauf, um einen Startplatz für Österreich kämpfen zu dürfen. Aber natürlich sind wir auch nervös, denn an den Olympischen Spielen teilzunehmen ist ein großer Traum von uns beiden. Da wollen wir unbedingt, dass er wahr wird“, gibt Schaller einen Einblick in die Gefühlslage.