Salzburgs Squash-Turnier bekommt neue Heimat

2026 soll ab dem Viertelfinale im Rahmen der Freizeitmesse, die täglich rund 25.000 Menschen anlockt, aufgeschlagen werden. Die Vorrunde wird voraussichtlich wie in den letzten Jahren im Tenniszentrum Salzburg/Gneis ausgespielt. Turnierkosten steigenRehman rechnet zudem mit höheren Kosten. Statt der bisherigen 26.000 Euro müssen künftig etwa 30.000 Euro für das Turnier eingeplant werden. Das liegt vor allem an den gestiegenen Preisgeldern. Diese sind mittlerweile bei den Damen und Herren mit jeweils 6000 Euro gleich hoch angesetzt.