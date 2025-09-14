Prophezeiung von Grödig-Boss wurde im Hit wahr

Schon beim Michael-Grasser-Gedenkturnier daheim am Nachmittag ließ Grödig-Boss Christian Haas Trainer Arsim Deliu wissen: „Heute müssen wir gewinnen.“ Der Coach gab es nicht an seine Spieler weiter. In Gedanken bei Siezenheim – die Partie in Neumarkt wurde nach dem Ableben einer dem Klub nahestehenden Person abgesagt – sagte er am Rande der taktischen Besprechung: „Anderswo werden Menschenleben betrauert. Es geht hier nur darum, dass wir Fußballspielen dürfen. Geht raus, tobt euch aus, aber macht es mit Überzeugung.“