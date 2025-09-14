Prophezeiung von Grödig-Boss wurde im Hit wahr

Salzburger Liga-Titelkandidat Grödig feierte mit sagenhaftem 4:0 beim Heimmacht Hallein den Befreiungsschlag. Klub-Chef Haas wusste sogar das Ergebnis vorher.
Schon beim Michael-Grasser-Gedenkturnier daheim am Nachmittag ließ Grödig-Boss Christian Haas Trainer Arsim Deliu wissen: „Heute müssen wir gewinnen.“ Der Coach gab es nicht an seine Spieler weiter. In Gedanken bei Siezenheim – die Partie in Neumarkt wurde nach dem Ableben einer dem Klub nahestehenden Person abgesagt – sagte er am Rande der taktischen Besprechung: „Anderswo werden Menschenleben betrauert. Es geht hier nur darum, dass wir Fußballspielen dürfen. Geht raus, tobt euch aus, aber macht es mit Überzeugung.“
Und das Team setzte es um, ließ den ersatzgeschwächten Hausherren beim 4:0 letztlich nicht den Funken einer Chance! „Besonders die erste Halbzeit war sehr, sehr gut“, strahlte der Coach. Der sich zur Feier des Tages mit seiner Lieblingspizza (Margherita mit Oliven) belohnte. Strahlen durfte auch der „Chef“. Schließlich hatte Haas zuvor prophezeit, dass sein Team nach zwei Niederlagen am Stück diesmal 4:0 gewinnen würde! „Er kennt sich eben aus, alle anderen nicht“, grinste auch Präsident Christian Schwaiger.
Dabei schmerzte nicht einmal der Ausfall von Flitzer Stefan Leitz, der mit Kreislaufproblemen w. o. gab. Robert Völkl kam von der Bank. Und fixierte im Finish just nach einem Standard – der großen Halleiner Stärke – per Kopf den Endstand. Die Untersberg-Kicker sind damit zurück in der Verlosung.
„Arbeitsverweigerung“
Naturgemäß weniger gelöst war die Stimmung bei Hallein. „Jetzt heißt es Wunden lecken, analysieren und nach vorne schauen“, meinte Sportchef David König. Derweil zürnte Coach Christoph Lessacher: „Die schlechteste Leistung, seit wir Trainer hier sind. Das war Arbeitsverweigerung.“
