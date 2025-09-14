Vorteilswelt
Über Rinne gestürzt

Feuerwehr rettete Stubentiger aus Kanalisation

Salzburg
14.09.2025 16:15
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen)

Über eine Dachrinne in einen Kanal gerutscht und festgesessen ist am Samstagabend eine Katze in Bischofshofen. Die Besitzerin hörte ihren Stubentiger zwar noch, wusste aber nicht genau, wo sich dieser befand. Also verständigte sie die Feuerwehr.

Gegen 20.43 Uhr ging die Alarmierung ein. Einige Kameraden waren gerade am Rückweg eines Feuerwehr-Wandertags und rückten sofort aus. Sie sperrten den Straßenzug ab und öffneten mehrere Kanaldeckel. 

Nach kurzer Zeit entdeckten sie das verängstigte Tier in einem Seitenkanal. Die Besitzerin redete ihrer Katze gut zu – und konnte sie wieder in die Arme schließen. Das Tier blieb offentsichtlich unversehrt. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa 20 Minuten.

