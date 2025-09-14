Salzburgs steter Kampf für mehr Straßen-Sicherheit

Rund 1000 Unfälle sind auf Ablenkung zurückzuführen

Wie berichtet, stellt das Land ab dem Herbst den Gemeinden ein mobiles Radargerät zur Verfügung. Diese können den Standort selbst auswählen. Bei den Bürgermeistern kommt diese Maßnahme gut an. So kämpft etwa der Annaberger Bürgermeister Martin Promok seit drei Jahren um ein fixes Radargerät. Bis heute steht aber keines in seinem Ort.