Pkw überschlug sich – Lenker schwer verletzt

Es war stockdunkel, als gegen 3.20 Uhr im Lungau die Einsatzkräfte alarmiert wurden: Auf der B99 bei Neuseß war ein Pkw von der Straße abgekommen, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien, er war jedoch schwer verletzt. Sanitäter des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung und brachten ihn ins Krankenhaus.