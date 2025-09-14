Pkw überschlug sich – Lenker schwer verletzt

Dramatischer Unfall im Lungau: Ein Pkw überschlug sich am frühen Sonntagmorgen auf der B99 bei Neuseß im Lungau. Das Auto blieb am Dach liegen, der Lenker konnte sich trotz schwere Verletzungen selbst befreien – das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus.
Es war stockdunkel, als gegen 3.20 Uhr im Lungau die Einsatzkräfte alarmiert wurden: Auf der B99 bei Neuseß war ein Pkw von der Straße abgekommen, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien, er war jedoch schwer verletzt. Sanitäter des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung und brachten ihn ins Krankenhaus.
Die Feuerwehren Mauterndorf und St. Michael rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Sie sperrten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz her, hievten den Pkw mit der Seilwinde wieder auf die Räder und reinigten die Straße.
Nach rund eineinhalb Stunden meldeten die Helfer Einsatzende. Insgesamt waren 24 Feuerwehrmitglieder sowie Polizei und Rotes Kreuz beteiligt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.