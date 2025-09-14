Silber für Salzburgerin bei Berufs-EM in Dänemark

Theresa Fink aus Anthering holt mit Teampartnerin Miriam Haider Silber im Fach Mode-Technologie. Misal Omerovic aus Wals-Siezenheim wird mit einem Medallion for Excellence ausgezeichnet.
Jubel beim Salzburger Heimatwerk: Theresa Fink aus Anthering, Mode-Technologin im Betrieb, gewinnt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark gemeinsam mit ihrer oberösterreichischen Teampartnerin Miriam Haider Silber. Der Bewerb ging am Samstag zu Ende.
Einen weiteren Erfolg konnte Misal Omerovic, Stuckateur und Trockenausbauer beim Meisterbetrieb Peter Höll in Wals-Siezenheim, verbuchen. Er erhielt in Dänemark ein Medallion for Excellence für besonders hohe Leistungen, auch wenn es nicht für eine Medaille reichte.
Für Österreich ist die Platzierung eine Fortsetzung einer eindrucksvollen Serie: In der Disziplin „Fashion Technology“ gab es Gold in den Jahren 2021 und 2023 sowie Bronze 2014, 2016 und 2018.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.