Führerschein weg: 19-Jährige mit 106 km/h erwischt

Die Aktion war Teil einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im gesamten Bundesland Salzburg. Mehr als 30 Lenker wurden in dieser Nacht angezeigt. Dazu kamen 28 Organmandate. Etwas Positives gibt es dennoch zu berichten: Knapp 100 Alkotests führten die Polizisten durch – allesamt waren negativ.