Führerschein weg: 19-Jährige mit 106 km/h erwischt

Mit Tempo 106 durch die Stadt: In der Nacht zum 14. September raste eine 19-jährige Flachgauerin über die Innsbrucker Bundesstraße. Statt 50 km/h fast das Doppelte. Polizisten stoppten die Lenkerin, nahmen ihr sofort den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.
Mitten in der Nacht „blitzte“ es auf der Innsbrucker Bundesstraße: Verkehrspolizisten registrierten eine 19-jährige Flachgauerin, die mit 106 km/h unterwegs war. Erlaubt waren 50.
Die Beamten stoppten das Auto, kontrollierten die Lenkerin und kassierten den Führerschein an Ort und Stelle ein. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Alkotest verlief negativ. Die junge Frau wird angezeigt.
Die Aktion war Teil einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im gesamten Bundesland Salzburg. Mehr als 30 Lenker wurden in dieser Nacht angezeigt. Dazu kamen 28 Organmandate. Etwas Positives gibt es dennoch zu berichten: Knapp 100 Alkotests führten die Polizisten durch – allesamt waren negativ.
