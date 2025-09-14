Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4:0-Auswärtssieg

Seekirchen bleibt der Angstgegner von Kuchl

Salzburg
14.09.2025 13:52
Ben Leitenstorfer jubelte mit Seekirchen über ein 4:0.
Ben Leitenstorfer jubelte mit Seekirchen über ein 4:0.(Bild: Tröster Andreas)

In der Sonntagsmatinee der Westliga feierte Seekirchen einen klaren 4:0-Sieg bei Kuchl. Damit lachen die Wallerseer wieder von der Tabellenspitze. Kuchl hingegen ist seit fünf Spielen gegen Seekirchen torlos.

0 Kommentare

Das Duell Zweiter gegen Dritter in der Westliga wurde am Ende eine klare Angelegenheit. Seekirchen fertigte Kuchl Sonntagvormittag mit 4:0 ab. Ausschlaggebend war ein Doppelschlag in der 44. und 45. Minute. „Das war nicht unverdient, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt“, resümierte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo. Zwei weitere Treffer in Hälfte zwei machten den klaren Auswärtssieg perfekt. „Das 4:0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch“, sagte Lapkalo, der mit seiner Mannschaft wieder von der Tabellenspitze lacht. Die Flachgauer bleiben dennoch am Boden. „Dass du nach sieben Spielen 16 Punkte hast, damit kannst du nicht rechnen. Ich sehe es als Momentaufnahme.“

Lesen Sie auch:
Die Hüttschlag-Schützen Höllwart, Hettegger und Heigl (von links) hatten allen Grund zu jubeln.
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Vor 1000 Fans gab’s ersten Derby-Sieg seit 2015
14.09.2025
Von 0:2 auf 3:2
Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg
14.09.2025
„Absolut erklärbar“
Viel Redebedarf bei Salzburg nach Pleite beim WAC
14.09.2025

Für Kuchl geht der Negativlauf gegen Angstgegner Seekirchen damit weiter: Die vergangenen fünf Spiele gingen an die Wallerseer, Kuchl blieb jedes Mal ohne Treffer. 

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
188.376 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
141.620 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.453 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3559 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1837 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf