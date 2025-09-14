Seekirchen bleibt der Angstgegner von Kuchl

Das Duell Zweiter gegen Dritter in der Westliga wurde am Ende eine klare Angelegenheit. Seekirchen fertigte Kuchl Sonntagvormittag mit 4:0 ab. Ausschlaggebend war ein Doppelschlag in der 44. und 45. Minute. „Das war nicht unverdient, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt“, resümierte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo. Zwei weitere Treffer in Hälfte zwei machten den klaren Auswärtssieg perfekt. „Das 4:0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch“, sagte Lapkalo, der mit seiner Mannschaft wieder von der Tabellenspitze lacht. Die Flachgauer bleiben dennoch am Boden. „Dass du nach sieben Spielen 16 Punkte hast, damit kannst du nicht rechnen. Ich sehe es als Momentaufnahme.“