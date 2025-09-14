Lenker fuhr auf desolaten Reifen durch die Stadt

Auf blankem Draht durchs Pflaster: Ein 17-jähriger Salzburger lenkte Freitagabend ein Auto durch die Altstadt. Polizisten stoppten ihn – und entdeckten Reifen, die bis auf das Drahtgeflecht abgefahren waren. Die Kennzeichen wurden abgenommen, das Auto abgeschleppt.
Freitagabend rollte ein 17-jähriger Salzburger mit einem Wagen durch die Altstadt und fiel den Polizisten durch seine Fahrweise auf. Bei der Kontrolle offenbarte sich ein gefährlicher Zustand: Alle vier Reifen waren bis auf das Drahtgeflecht heruntergefahren.
Die Beamten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und nahmen die Kennzeichen vorläufig ab. Ein Alkotest verlief negativ. Der 17-Jährige und auch der Zulassungsbesitzer werden angezeigt. Nach Ende der Amtshandlung wurde das Fahrzeug auf Kosten des Zulassungsbesitzers abgeschleppt.
