Vor 1000 Fans gab’s ersten Derby-Sieg seit 2015

Doch Großarl gegen Hüttschlag zieht immer Massen an. „Es waren wohl zwischen 950 und 1050“, schätzte Großarl-Vizeobmann Andreas Hettegger. Dessen Team am Rasen nichts zu lachen hatte. Nach frühem Torraub-Rot gegen Goalie Prommegger lagen die Gäste in Überzahl per Elfer schnell vorne, feierten den ersten Pflichtspielsieg gegen den Nachbarn seit zehn Jahren – 3:0!