Vor 1000 Fans gab’s ersten Derby-Sieg seit 2015

Das 1. Klasse Süd-Derby zwischen Großarl und Hüttschlag lockte die Massen an. Riesen-Party stieg im Anschluss bis in die späten Nachtstunden.
Eigentlich sollte das auch anderswo auch möglich sein“, meinte Hüttschlag-Coach Thomas Kendlbacher nach dem glorreichen 3:0 seiner Kicker im 1. Klasse Süd-Derby bei Großarl. Er muss es wissen, erlebte er doch selbst schon Pongauer Westliga-Revierduelle vor 400 Leuten.
Doch Großarl gegen Hüttschlag zieht immer Massen an. „Es waren wohl zwischen 950 und 1050“, schätzte Großarl-Vizeobmann Andreas Hettegger. Dessen Team am Rasen nichts zu lachen hatte. Nach frühem Torraub-Rot gegen Goalie Prommegger lagen die Gäste in Überzahl per Elfer schnell vorne, feierten den ersten Pflichtspielsieg gegen den Nachbarn seit zehn Jahren – 3:0!
Hausherren-Sektionsleiter Markus Schwab verpasste das Match wegen einer Hochzeit. Er erhielt aber von allen Seiten stellvertretend fürs ganze Team Lob für die Organisation des Volksfestes. Vier Bars standen für den Ausschank bereit, im Imbisswagen gab’s Bosna und Leberkässemmeln. „Sportlich tut es weh. Stolz macht mich der große Zusammenhalt im Team“, meinte Hettegger.
Coach zahlte Fass Bier
Danach lud ein Partyzelt 300 Gäste zum Feiern ein. Bei der großen Tombola mit tollen Preisen gingen die Gäste leer aus. „Weil das 3:0 ein einstudierter Standard war, musste ich ein Fass Bier zahlen“, grinste Kendlbacher. Im Biertrink-Modus verpasste man, wer die Hauptpreise abgestaubt hatte.
